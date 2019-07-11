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Общество

С начала года в Кыргызстане выдано 222,3 тысячи ID-карт

С января по май 2019-го в Кыргызстане выдано 222 тысячи 348 внутренних паспортов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, с начала года выданы 169 тысяч 931 общегражданский паспорт и 70 тысяч 703 свидетельства о рождении.

Кроме того, за указанный период выданы 170 тысяч 150 свидетельств о регистрации транспортных средств и 49 тысяч 179 водительских удостоверений.

По данным ГРС, зафиксировано 154 тысячи 655 сделок регистрации прав и отчуждения имущества.
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