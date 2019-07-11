Атамбаева принудительно привести на допрос нельзя. Юрист объяснил почему

Юрист бывшего главы государства Сергей Слесарев объяснил 24.kg, почему Алмазбека Атамбаева принудительно нельзя доставить на допрос.
В свою очередь депутат Исхак Масалиев, один из инициаторов лишения бывшего президента неприкосновенности (позже он свои поправки отозвал), напомнил, что по Конституции у бывшего главы государства иммунитета на привлечение его к уголовной ответственности нет.
Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.