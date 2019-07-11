Атамбаева принудительно привести на допрос нельзя. Юрист объяснил почему

Юрист бывшего главы государства Сергей Слесарев объяснил 24.kg, почему Алмазбека Атамбаева принудительно нельзя доставить на допрос.

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По его словам, повестки с приглашениями на беседу по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева будут еще. Но Алмазбек Атамбаев не пойдет в МВД. «Если милиция попытается осуществить принудительный привод как свидетеля, то это можно расценить как нарушение закона. У Алмазбека Атамбаева иммунитет, и у него госохрана», — сказал Сергей Слесарев.

В свою очередь депутат Исхак Масалиев, один из инициаторов лишения бывшего президента неприкосновенности (позже он свои поправки отозвал), напомнил, что по Конституции у бывшего главы государства иммунитета на привлечение его к уголовной ответственности нет.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.