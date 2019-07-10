В Самарканде проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ

В Самарканде (Узбекистан) проходит очередное заседание Совета по туризму государств — участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

По ее данным, повестка дня заседания совета включает туристическую ярмарку и само заседание. При этом представители туристических компаний и ассоциаций стран СНГ планируют провести В2В-переговоры, по итогам которых будут подписаны соглашения по сотрудничеству в сфере туризма. В рамках заседания будут презентованы новые комбинированные туристические маршруты государств-участников.

Кыргызстан на заседании выступит с предложением о внедрении туристского паспорта стран СНГ к 2020 году.

«В мае республика внедрила паспорт туриста. Каждый иностранный гражданин, въезжая на территорию КР, на контрольно-пропускном пункте от представителей Пограничной службы может получить паспорт туриста. Он представляет собой карточку с QR-кодом. Через мобильное приложение можно отсканировать код и попасть на веб-портал, где имеется вся информация о туристическом потенциале страны. Это туристические маршруты, культурные и исторические достопримечательности, информация о коллективных средствах размещения, туристических операторах, их деятельности, скидках, предоставляемых ими», — говорится в сообщении.