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Общество

Объявлен конкурс на проекты для создания национальных игровых фильмов

Объявлен конкурс на лучшие кинопроекты для создания национальных игровых фильмов. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии.

Конкурс проводится с 8 июля по 8 августа 2019 года. Финансирование производства фильмов будет осуществляться частично или полностью за счет государственной финансовой поддержки в виде субсидий.

Проекты, ранее получившие государственную поддержку в виде субсидий, не могут участвовать в этом конкурсе.

«В конкурсе могут принимать участие все организации кинематографии Кыргызстана, независимо от форм собственности, и продюсеры кинопроектов. Кинопроект должен содержать социально-значимую современную тематику, отвечать общепринятым, гражданским и нравственным идеалам общества, обладать творческим своеобразием и выразительностью, способствовать творческому поиску в киноискусстве талантливой молодежи, содействовать развитию кино, в том числе для детей и юношества», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 9 августа 2019 года. На втором этапе экспертная комиссия Департамента кинематографии рассмотрит заявки и подведет итоги до 23 августа 2019 года.
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