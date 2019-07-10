МИД взял на контроль расследование убийства кыргызстанца в Аланье

Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле (Турция) сообщает подробности убийства кыргызстанца в Аланье.

По данным сотрудников дипломатической миссии, Муктарбек Иманалиев убит 7 июля 2019 года неизвестными.

Подозреваемые, граждане Турецкой Республики, уже задержаны правоохранительными органами страны по горячим следам. По факту убийства гражданина КР прокуратурой Аланьи возбуждено уголовное дело, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Причины и обстоятельства убийства выясняются.

Консульство решает вопрос отправки тела Муктарбека Иманалиева на родину. С авиакомпанией «Пегасус Азия» достигнута договоренность о безвозмездной отправке груза 200.

Оплата транспортных расходов по перевозке тела, а также ритуальных услуг будет производиться за счет принимающей стороны, где осуществлял трудовую деятельность Муктарбек Иманалиев. Родственникам погибшего оказывается поддержка.

Данный вопрос находится на постоянном контроле МИД КР.

В курортном городе Аланье неизвестный застрелил гражданина Кыргызстана Муктарбека Иманалиева. Об этом сообщило турецкое издание Haberler.