Алмазбек Атамбаев: Исхак Масалиев носил мне рыбу во время моего правления

Сегодня на встрече со своими сторонниками бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что депутат Исхак Масалиев во время его правления носил ему рыбу.

По его словам, парламентарий задает вопросы для того, чтобы угодить власти.

«Когда я был президентом, он таскал мне рыбу все лето. Спросите у охраны. Я жалею, что об этом сказал, потому что память его отца обижаю. Это позорище. Иногда смотришь и думаешь: что за моральные уроды в нашей стране? Бог им судья. У нас другая страна, другой народ. Этот народ невозможно запугать, купить. Это можно было меня обманывать 24 года. 12 месяцев нас обманывать, а теперь все наоборот, в эту борьбу с коррупцией — кто в это верит?» — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, сегодня на своей странице в Facebook Исхак Масалиев написал, что закон один для всех, в том числе и для Алмазбека Атамбаева.

Он напомнил, что судебную реформу провел бывший президент, о чем он сам не раз подчеркивал.

«И в итоге активности его аппарата были приняты законы, регулирующие уголовное преследование, и этим он также гордился. Парламент, лишивший Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, сформирован под его руководством, комментарии излишни. И если его партия не боролась за своего лидера, то кого еще можно винить?» — написал Исхак Масалиев.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.