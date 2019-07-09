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Общество

Алмазбек Атамбаев не намерен впускать оперативников к себе домой

Сегодня на встрече со сторонниками бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен пускать к себе оперативного сотрудника, в случае если он явится.

«Почему я обязан к себе домой кого-то пускать? Это вопросы к следователю. Этот дом является охраняемой территорией. По закону, до вступления в силу обвинительного приговора суда мой дом и его территория должны охраняться. То, что они сняли охрану по периметру, это тоже нарушение закона. Все это делается, видимо, для того, чтобы заставить меня замолчать», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На вопрос, что будет, если силовики начнут штурм, Алмазбек Атамбаев заявил, что готов на все. 

Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако бывший президент отказался приходить в следственное управление МВД.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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