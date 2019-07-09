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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (247)

Убийство 11-летнего брата. Подозреваемая девочка отказалась жить с родителями

Сотрудники отдела по поддержке семьи и детей Сузакского управления труда и социального развития окажут помощь девочке, подозреваемой в убийстве родного брата. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.  

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Уточняется, что ей окажут психологическую и правовую помощь. Министерство труда и социального развития также сообщает, что были приглашены родственники девочки. Однако она наотрез отказалась жить с родными во время следствия. Рассматривают вопрос размещения подростка в реабилитационном центре.

Напомним, 8 июля в селе Канды Сузакского района в своем доме был обнаружен труп 11-летнего ребенка. На теле погибшего обнаружено более 30 ножевых ранений. Позже в убийстве своего брата призналась 14-летняя девочка. 
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