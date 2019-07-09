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Общество

В Бишкеке демонтировали незаконные пункт замены масла, три контейнера и навесы

Фото мэрии Бишкека. Демонтаж незаконно установленных объектов

Управление землепользования и строительства продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, демонтирован незаконно установленный пункт замены масла по улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал». В принудительном порядке снесен незаконно установленный 40-тонный контейнер по улице Мидин в жилом массиве «Колмо» возле реки Ала-Арчи.

Кроме того, по улице Махатмы Ганди демонтирован павильон, два 20-тонных контейнера и два металлических навеса. В результате освобождено 440 квадратных метров муниципальной территории.
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