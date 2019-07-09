Незаконное обогащение. Стала известна дата суда по делу Дуйшенбека Зилалиева

Адвокат экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова сообщила 24.kg, что судебное разбирательство по делу ее подзащитного начнется 17 июля.

Читайте по теме Незаконное обогащение. Дело Дуйшенбека Зилалиева передано в суд

По ее словам, ранее юристы ходатайствовали в ходе предварительных слушаний об исключении из списка доказательств протоколов обыска, предварительного осмотра и допроса тех свидетелей, в ответах которых допущены предположения. Более того, Таалайгуль Токтакунова сообщила, что одному из свидетелей пообещали, что в отношении него прекратят уголовное преследование, если он согласился дать показания против Дуйшенбека Зилалиева. «Я пока его имени не назову. Но это прямое давление», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.