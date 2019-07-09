10 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, 57, 101, 135, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 170, 201, 203, 204, 207, Уч-Туулга, Аксы, переулок Геологический), улица Ибраимова, 68;

9.30-19.00 — отрезки улиц Гоголя, Герцена, Московской, Токтогула, Скрябина, 76, 76а, 78а, Фрунзе/Буденного;

8.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Репина, Хоперской, Чуй, 186;

9.00-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Сухомлинова, Оренбургской, Кулатова, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Сары-Учкун), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арчалы, Ала-Арча Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе, Верхняя Фрунзенская), Виноградное (улица Токтогула), Арашан, Маевка (улицы Дачная, Школьная, Ала-Арчинская), Беш-Кунгей (улицы 18-й километр, Проектируемая), Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Чкалова, Мичурина, Комсомольская, Садовая, Ленина, Набережная, проспект Победы, переулок Салиева), Садовое (улица Мыканская), Восток, район «Панорамы», дачи;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Достук, Почтовая, Кайназаровой, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира), Чат-Кель (улицы Первомайская, Набережная), Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольское, Намазалы Ажы Беговая), Джаны-Джер (улицы Садовая, Молодой Гвардии, Северная, Свободы, Советская, МТФ-2), Военно-Антоновка (улица Красноармейская), Арал (улицы Картамбаева, Восточная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Суу (улица Сенирбаева), Сосновка (улица Киевская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Башат , Интернациональное, Боз-Бармак, Джарбаш, Нижняя Серафимовка;

9.00-18.00 — Тогуз-Булак, Горная-Серафимовка, Алмалуу, Ичке-Суу, Нооруз, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Новопокровка (улицы Достук, Кирова), Курманалиева, Гагарина;

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — село Чалдыбар (центральная часть);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Ден-Арык.

3Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиева, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Масалиева, Жамансариева, Карасаева, Чичерина, Ахунбаева, Алыбакова, Нарынская, Абдрахманова), Балыкчи (микрорайон «Сон-Кол», улицы Мира, Кумтор), села Шалба, Мундуз, Ан-Остон, Ак-Добо, Джеты-Огуз, Желе-Добо, Барскоон, Тюп;

7.00-8.00 и 16.00-18.00 — центральная часть города Чолпон-Аты.

4 Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Геологическая, Ибрагимова, Лермонтова, М.Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Низами, Примова, Резиденция, улицы 1-я, 47-я, 49-я, 67-я), села Тюлейкен, Ж.Мамытова, Бекмуратова, Алыкулова, Талдык, Бекжар, Топтерек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Жылалды, Уч-Добо, Сары-Таш, Ылай-Талаа.

5 Баткенская область