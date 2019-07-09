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Общество

Цифра дня. 10 миллионов квадратных метров ткани произведено в Кыргызстане

В Кыргызстане за первое полугодие 2019 года произведено 10 миллионов 570 тысяч квадратных метров ткани. Об этом сообщает Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

Уточняется, что за шесть месяцев всего обработано продукции на 80 миллиардов 604 миллиона сомов.

Кроме того, удельный вес обрабатывающей промышленности в объеме всего производства составил 77 процентов.

В текстильной отрасли выработано товара на сумму 2 миллиарда 746 миллионов сомов, в том числе выпущено одежды на 2 миллиарда 222 миллиона сомов, в производстве кожи, изделий из нее, а также обуви на 135,3 миллиона сомов.
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