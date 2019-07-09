Допрос Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таше тихо, собралось всего 50 человек

Сегодня в селе Кой-Таш у дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева продолжают собираться его сторонники.

Как рассказали в штабе против беззакония, минувшей ночью дом Атамбаева охраняло около 50 человек. Все они по-прежнему находятся здесь.

Юрты, установленные ранее около загородной резиденции Атамбаева, уже убрали, осталось две. Вывезли и все двухярусные кровати — осталось только четыре. Территория загородного дома запущена, разбит уличный фонарь, засохли кустарники.

Однако полевая кухня продолжает работать. Сегодня женщины уже приступили к приготовлению еды.

Сегодня Алмазбек Атамбаев вызван на допрос к следователю МВД. Однако он отказался отвечать на вопросы следствия, заявив, что на допрос не пойдет.

Основная масса поддерживающих Алмазбека Атамбаева, по словам официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, приходит ближе к вечеру.

«Мы организовали дискуссионные встречи с участием членов народного штаба, политических и общественных деятелей, представителей гражданского сектора со всеми желающими. Например, сегодня состоится встреча с экс-депутатом парламента Равшаном Жээнбековым. Традиционно вечером к народу выйдет Алмазбек Атамбаев», — сказала она.

Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.