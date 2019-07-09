11:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Допрос Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таше тихо, собралось всего 50 человек

Сегодня в селе Кой-Таш у дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева продолжают собираться его сторонники.

Как рассказали в штабе против беззакония, минувшей ночью дом Атамбаева охраняло около 50 человек. Все они по-прежнему находятся здесь.

Юрты, установленные ранее около загородной резиденции Атамбаева, уже убрали, осталось две. Вывезли и все двухярусные кровати — осталось только четыре. Территория загородного дома запущена, разбит уличный фонарь, засохли кустарники.

Однако полевая кухня продолжает работать. Сегодня женщины уже приступили к приготовлению еды.

Сегодня Алмазбек Атамбаев вызван на допрос к следователю МВД. Однако он отказался отвечать на вопросы следствия, заявив, что на допрос не пойдет.

Основная масса поддерживающих Алмазбека Атамбаева, по словам официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, приходит ближе к вечеру.

«Мы организовали дискуссионные встречи с участием членов народного штаба, политических и общественных деятелей, представителей гражданского сектора со всеми желающими. Например, сегодня состоится встреча с экс-депутатом парламента Равшаном Жээнбековым. Традиционно вечером к народу выйдет Алмазбек Атамбаев», — сказала она.

Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
Ссылка:
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Сергей Слесарев объяснил, почему Алмазбек Атамбаев не пойдет на допрос
Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос
Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос
От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Генпрокуратура признала: допущены нарушения закона при перерегистрации СДПК
Антиправительственный митинг. Властям дали два месяца на реформы
Алмазбек Атамбаев Сооронбаю Жээнбекову: Одумайся!
Антиправительственный митинг. Перед собравшимися выступает Алмазбек Атамбаев
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Собравшиеся требуют отставки президента
Антиправительственный митинг. К сторонникам вышел Алмазбек Атамбаев
Популярные новости
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не&nbsp;может найти Бусурманкула Табалдиева Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева
Неделя-24. Угрозы Атамбаева и&nbsp;попытка Омурбека Бабанова вернуться в&nbsp;страну Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну
Алмазбек Атамбаев заявил, что не&nbsp;пойдет на&nbsp;допрос Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос
ЦУМ ужесточает требования. В&nbsp;случае конфликта договор аренды расторгнут ЦУМ ужесточает требования. В случае конфликта договор аренды расторгнут
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek