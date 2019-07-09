Допрос Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таше тихо, собралось всего 50 человек

Сегодня в селе Кой-Таш у дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева продолжают собираться его сторонники.
Как рассказали в штабе против беззакония, минувшей ночью дом Атамбаева охраняло около 50 человек. Все они по-прежнему находятся здесь.
Однако полевая кухня продолжает работать. Сегодня женщины уже приступили к приготовлению еды.
Сегодня Алмазбек Атамбаев вызван на допрос к следователю МВД. Однако он отказался отвечать на вопросы следствия, заявив, что на допрос не пойдет.
Основная масса поддерживающих Алмазбека Атамбаева, по словам официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, приходит ближе к вечеру.
«Мы организовали дискуссионные встречи с участием членов народного штаба, политических и общественных деятелей, представителей гражданского сектора со всеми желающими. Например, сегодня состоится встреча с экс-депутатом парламента Равшаном Жээнбековым. Традиционно вечером к народу выйдет Алмазбек Атамбаев», — сказала она.
Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.