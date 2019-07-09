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Общество

Вниманию абитуриентов! Запущен специальный сайт, где можно узнать все о вузах

Министерство образования и науки Кыргызстана открыло сайт для абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, онлайн-инструмент создан в рамках проекта «Открытое правительство» при поддержке общественного фонда «Гражданское участие». Он позволяет просмотреть список всех действующих вузов страны, как государственных, так и частных. На ресурсе можно ознакомиться с общей информацией о вузах, их некоторыми статистическими сведениями, списком факультетов и отделений, получить контактные данные вузов и обратиться к любому из них напрямую, используя сервис сайта.

«Высшие учебные заведения республики категорированы по двум пунктам — по регионам и по направлению обучения и специальности. Вся предоставляемая проектом информация о вузах, включая медиафайлы (галерея фотографий и видео) и статистические данные, опубликована их официальными представителями. Кроме того, на проекте представлены новости вузов. Новый ресурс призван способствовать повышению качества высшего образования в КР», — подчеркнули в Минобразования.
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