Суд по модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не влиял на заключение договора

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Вчера продолжился допрос свидетелей. Бывший руководитель отдела по внешним связям ОАО «Электрические станции» Маматмуса Укубаев рассказал, что в контрактное соглашение, подписанное между «Электрическими станциями» и китайской компанией ТВЕА, решение межведомственной комиссии включили как необязательное.

Ранее заявлялось, что решение межведомственной комиссии касательно ТВЕА, заседание которой проходило 28 мая 2013 года в Минэнерго, носит лишь рекомендательный характер. Это подтвердило и следствие.

Адвокат бывшего главы Минэнерго Осмонбека Артыкбаева спросил у Укубаева, почему, если решение комиссии носит рекомендательный характер, его включили в контрактное соглашение, подписанное между «Электрическими станциями» и ТВЕА. Свидетель ответил, что решение межведомственной комиссии вносилось в договор не как обязательное.

«В договоре мы его указали, так как оно не мешало», — отметил Маматмуса Укубаев.

Адвокат Артыкбаева пояснил журналистам: тем самым на суде доказано, что «Электрические станции» самостоятельно заключили договор с ТВЕА о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Свидетель также подтвердил, что решение о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации столичной теплоцентрали было еще до назначения Артыкбаева министром энергетики.

В частности, окончательный документ с ценовым предложением на 69 страниц поступил в отдел «Электрических станций» от ТВЕА 29 апреля, то есть до назначения Артыкбаева министром энергетики. Как известно, Артыкбаев был назначен министром 22 мая.

«Меморандум между ТВЕА и «Электрическими станциями» был подписан в январе, в марте поступило от ТВЕА предложение без указания стоимости. 29 апреля предоставили ценовое предложение», — подтвердил Маматмуса Укубаев.

Он признался, что письменно и устно Артыкбаев не давал ему никаких указаний, так как он не был министром.

«После того как стал министром, Артыкбаев также не давал устных и письменных указаний», — заявил свидетель.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева пояснил журналистам: тем самым на суде доказано, что его подзащитный не влиял на заключение договора по ТЭЦ с ТВЕА.

«Решение совещания в Минэнерго, на которое ссылается обвинение, не было обязательным, а было рекомендательным. В этой связи можно говорить о непричастности Артыкбаева к делу», — подчеркнул он.

Согласно нормам закона, решения межведомственной комиссии носят лишь рекомендательный характер, то есть не являются обязательными для исполнения ОАО. Более того, в соответствии с законом об акционерном обществе компания самостоятельно вправе заключать контракт по согласию совета директоров, а также собрания акционеров. Речь идет о заключении контрактного соглашения между ТВЕА и «Электрическими станциями». Защита замечает: на суде доказано, что совещание межведомственной комиссии ни на что не влияло.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.