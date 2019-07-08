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Общество

Как Кыргызстан планирует снизить зависимость от Кумтора

Кыргызстан планирует снизить зависимость от Кумтора. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам представителей Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, для этого следует наращивать объемы производства на месторождениях Талды-Булак Левобережный, Иштамберди, Бозымчак, Куру-Тегерек, Караказык, Жамгыр, Чаарат.

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Кроме того, планируется запустить проект «Джеруй». По предварительным данным, здесь 10 декабря начнется добыча руды, а 25 декабря будет запущена золотоизвлекательная фабрика. Чиновники добавили, что до конца года также будет решен вопрос о Хайдарканском ртутном комбинате. Если инвестор не запустит предприятие до указанного срока, контракт с ним будет расторгнут.
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