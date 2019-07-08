В Кыргызстане вырос объем промышленности. На 17 процентов

В Кыргызстане вырос объем промышленного производства. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, показатели увеличились за счет месторождений Кумтор и Талды-Булак Левобережный. Кроме того, за январь — май 2019 года произведено продукции на 104 миллиарда 29,1 миллиона сомов.

По данным ведомства, за первое полугодие также выдано 88 разрешений на взрывные работы. Всего за шесть месяцев на экспертизу поступил в части использования и охраны недр 101 проект.