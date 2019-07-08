New York Times об аварии на ТЭЦ Бишкека: Китай оказывает влияние на регион

Издание New York Times опубликовало статью под названием «Авария на ТЭЦ Бишкека указывает на растущее влияние Китая в Центральной Азии», заметив, как деньги КНР сыграли решающее значение в принятии решения по реконструкции столичной теплоцентрали.

«Чиновники Кыргызстана знали, что больше не могут откладывать решение. Изношенная теплоэлектроцентраль, которая обеспечивала теплом и электроэнергией столицу страны, была на последнем издыхании», — отмечает автор статьи.

B то время, когда чиновники рассматривали тендерные заявки по проекту реконструкции ТЭЦ, в Министерство энергетики и Министерство иностранных дел поступили письма из посольства Китая в Бишкеке. Они настоятельно «рекомендовали» китайскую компанию TBEA в качестве «единственного исполнителя» проекта стоимостью в сотни миллионов долларов США.

Это были не просто рекомендации. КНР дразнила перспективой предоставления кредита КР, центральноазиатской республике с 6,2-миллионным населением, при этом однозначно указывая властям на то, что выбор должен быть сделан в пользу предпочтительного подрядчика. Посчитав, что у них не было иного выбора, власти Кыргызстана выбрали TBEA, компанию с большими амбициями, но со скромным опытом в строительстве и ремонте электростанций.

Решение 2013 года о выборе TBEA вместо более опытного российского предприятия привело к катастрофе. Вскоре после завершения модернизации на теплоэлектроцентрали произошла авария, в результате чего большая часть Бишкека осталась без тепла и электричества в сильные морозы.

Возмущение общественности и судебные разбирательства, которые ведутся в настоящее время в столице, стали причиной повышенного внимания со стороны СМИ и государственных деятелей страны к китайскому способу ведения бизнеса в КР и местной коррупции. Скандал также явился показателем тектонического сдвига, происходящего в экономике и геополитике Центральной Азии, обширном, богатом природными ресурсами регионе, покрытом пустынями, степями и горами, который Россия на протяжении веков считала своим задним двором.

Являясь непримиримыми соперниками в советские времена, воевавшими в ходе опасного приграничного конфликта в 1969-м, Россия и Китай в последующие десятилетия установили между собой некое состояние «холодного мира». В последующем, несмотря на все это, оба государства устроили грандиозное шоу, продемонстрировав свое стратегическое и деловое сближение. Эти отношения поддерживаются главным образом благодаря напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и их западными союзниками.

Но вопреки растущим связям серьезная конкуренция все еще сохраняется между двумя бывшими соперниками, которую и раскрывает случай с модернизацией ТЭЦ в Бишкеке.

Влияние денег КНР находится в центре судебного процесса над экс-премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым и другими бывшими должностными лицами, обвиняемыми в коррупции, связанной с контрактом с TBEA. По заявлению прокуроров, фальсификация при выборе победителя тендера и завышение цен обойдутся республике в $111 миллионов.

Сапар Исаков отрицает, что контракт противоречил интересам страны, и заявил, что ни он, ни какой-либо другой кыргызский чиновник не выбирали TBEA. Выбор сделан «властями Китая», имея в виду Китайскую Народную Республику, отметил он в недавнем заявлении из СИЗО. «Выбор сделан КНР, «поскольку она финансировала проект модернизации», — утверждает бывший премьер.

По мнению издания, данное заявление представляет собой редкое признание инсайдером того факта, что Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами, может оказать влияние на правила ведения бизнеса за рубежом для служения своим интересам, независимо от того, что думают об этом местные жители, или вне зависимости от условий, предложенных его конкурентами.

Авария на столичной ТЭЦ, постоянные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе, профинансированном КНР, и недовольство кыргызов по поводу угнетения Китаем уйгуров в некоторой степени ограничили амбиции Пекина, по крайней мере, на определенное время.

Россия все еще имеет хороший репутационный капитал в бывших советских республиках и остается доминирующим игроком в области безопасности в регионе. Однако, когда дело доходит до строительства дорог, нефтеперерабатывающих заводов и линий электропередачи, КНР оставляет Россию далеко позади себя.