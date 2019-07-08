18:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Чтобы полет был не скучным. Танец бортпроводника сняли довольные авиапассажиры

Сотруднику авиакомпании надоели рутинные мероприятия предполетного инструктажа, и он устроил из него настоящее шоу с пантомимой и танцами.  Авиасотрудник местных авиалиний в США устроил настоящее шоу во время предполетного инструктажа.

Пассажиры, летевшие в Аризону, не смогли остаться равнодушными к такому перформансу и сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как член кабинного экипажа показывает настоящее шоу. Несколько раз мужчина «тщетно» пытается застегнуть ремень безопасности, драматично сражается с кислородной маской и даже исполняет замысловатый танец, во время которого указывает направления к аварийным выходам.

Судя по аплодисментам, публика в салоне пассажирского лайнера находится в полном восторге.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Популярные новости
Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о&nbsp;провале замыслов Атамбаева. Заявление Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление
Неделя-24. Угрозы Атамбаева и&nbsp;попытка Омурбека Бабанова вернуться в&nbsp;страну Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не&nbsp;может найти Бусурманкула Табалдиева Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева
ЦУМ ужесточает требования. В&nbsp;случае конфликта договор аренды расторгнут ЦУМ ужесточает требования. В случае конфликта договор аренды расторгнут
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek