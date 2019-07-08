Чтобы полет был не скучным. Танец бортпроводника сняли довольные авиапассажиры

Сотруднику авиакомпании надоели рутинные мероприятия предполетного инструктажа, и он устроил из него настоящее шоу с пантомимой и танцами. Авиасотрудник местных авиалиний в США устроил настоящее шоу во время предполетного инструктажа.

Пассажиры, летевшие в Аризону, не смогли остаться равнодушными к такому перформансу и сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как член кабинного экипажа показывает настоящее шоу. Несколько раз мужчина «тщетно» пытается застегнуть ремень безопасности, драматично сражается с кислородной маской и даже исполняет замысловатый танец, во время которого указывает направления к аварийным выходам.

Судя по аплодисментам, публика в салоне пассажирского лайнера находится в полном восторге.