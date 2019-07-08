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Общество

В Кыргызстане начинается приемная кампания в вузы

Сегодня начинается первый тур отбора и зачисления абитуриентов в вузы республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

По ее данным, первый тур продлится с 8 по 10 июля. В это время собираются отрывные талоны с результатами ОРТ.

11 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам. С 11 по 13 июля у абитуриентов есть время подтвердить желание быть зачисленными в вуз.

Второй тур приемной кампании пройдет с 15 по 17 июля. 18 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам. У них есть время до 20 июля, чтобы подтвердить желание учиться в вузе.

Третий тур с разрешения Министерства образования пройдет с 22 по 24 июля. 25 июля до 10.00 вывешиваются списки абитуриентов, допущенных к экзаменам. Они должны будут подтвердить желание быть зачисленными до 27 июля.
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