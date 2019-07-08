Убийство прокурора Баткена. Милиционеры проходят фигурантами по делу о пытках

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.
Отметим, что специалисты Центра пыток подтвердили факт избиения. Материалы приобщены к делу.
Правозащитники заявляют о жестоком обращении и требуют справедливого судебного разбирательства. Они также подчеркивают, что на родственников Мелиса Калыкова оказывается давление. А представители пострадавшей стороны угрожают физической расправой.
Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.