Убийство прокурора Баткена. Милиционеры проходят фигурантами по делу о пытках

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

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По словам сестры обвиняемого Мелиса Калыкова Дарыйки, в суд передано дело о пытках ее брата сотрудниками милиции. Родственники просят направить дело в районный суд Кадамджая, замечая, что заявление было подано туда. Милиционеры отрицают, что избивали Мелиса Калыкова. По их данным, он сам признался в убийстве.

Отметим, что специалисты Центра пыток подтвердили факт избиения. Материалы приобщены к делу.

Правозащитники заявляют о жестоком обращении и требуют справедливого судебного разбирательства. Они также подчеркивают, что на родственников Мелиса Калыкова оказывается давление. А представители пострадавшей стороны угрожают физической расправой.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.