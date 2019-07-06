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Общество

Кыргызстанскую журналистку Жазгуль Эгембердиеву депортируют из Казахстана

Журналиста программы «Настоящее время» радио «Азаттык», гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву депортируют из Казахстана и запретят пребывание в республике на пять лет. Об этом сообщило инертнет-издание Vlast.kz.

По его данным, такое решение вынес суд города Нур-Султана в ночь с пятницы на субботу. Оно принято из-за того, что журналист не зарегистрировалась в соседней республике в течение 30 дней пребывания. Адвокат журналиста считает решение суда слишком суровым.

«Казахстанский суд выдворил из страны журналиста кыргызстанского «Азаттыка». Суд мог назначить штраф, но он выдворил журналиста. У Жазгуль Эгембердиевой был обратный билет на завтра, и она могла бы вылететь сама, оплатив сегодня штраф. Я хочу сказать нашему суду, всех не выдворите. Выдворите одних, приедут другие», — сообщила в своем Facebook адвокат журналиста Хамида Айткалиева.

Весьма символично, что последним репортажем Жазгуль Эгембердиевой в Казахстане был сюжет о недоступности акимата Нур-Султана для людей с ограниченными возможностями. В репортаже показана история маленькой девочки, мечтающей ходить самостоятельно. Ее мама пришла с обращением в столичный акимат, подошла к журналистам и попросила помочь в освещении истории дочери.
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