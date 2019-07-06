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Общество

Сотрудничество ЕС и Центральной Азии. Фокус на привлечении инвестиций

«Мы хотим продолжать поддерживать создание правового пространства, чтобы регион был более привлекателен для инвесторов», — заявил сегодня во время форума «ЕС — Центральная Азия» специальный представитель ЕС по ЦА Петер Буриан.

По его словам, Евросоюз хочет, чтобы сотрудничество с регионом ЦА поддерживало экономическую модернизацию. В этом направлении можно много сделать для создания рабочих мест, улучшения притока инвестиций, развития диалога с бизнесом.

«Идея о создании постоянно действующей платформы для обсуждения экономического сотрудничества интересна в части использования возможностей инвестиций. Это будет важный фокус нашего сотрудничества. С нашей стороны предоставление статуса ВСП+ и ведение переговоров для усиления партнерства поможет в интеграции с ВТО и создании рабочих мест», — подчеркнул Петер Буриан.
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