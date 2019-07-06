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Общество

Скончался заслуженный деятель культуры Марклен Баялинов

На 86-м году жизни скончался засуженный деятель культуры Марклен Баялинов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Елена Баялинова.

Марклен Баялинов — заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, академик Национальной академии киноискусства Кыргызстана, обладатель одного из высших орденов Советского Союза — Трудового Красного Знамени.

С 1958 года Марклен Баялинов занимал ответственные посты в Министерстве культуры, с 1985-го по 1989-й возглавлял ведомство. Он был председателем Государственного комитета Киргизской ССР по кинематографии, директором Кыргызского театра оперы и балета.

Марклен Баялинов родился в 1933 году в семье народного писателя Кыргызстана Касымалы Баялинова.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким.
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