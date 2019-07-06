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Общество

ЦУМ ужесточает требования. В случае конфликта договор аренды расторгнут

Решением руководства торгового центра ЦУМ «Айчурок» ужесточаются требования к поведению продавцов и субарендаторов. Копия приказа, датированная 5 июля 2019 года, оказалась в распоряжении 24.kg.

В документе отмечается, что в последнее время наблюдается снижение культуры торговли, включая ухудшение этики обслуживающего персонала. Это приводит к многочисленным конфликтам, порою с трагическим исходом. Такое положение дел и вынудило ЦУМ принимать меры.

С 5 июля 2019 года в случае любого конфликта с применением силы и оскорблений на территории торгового центра ЦУМ «Айчурок» к субарендаторам будут применять строжайшие меры вплоть до расторжения договора аренды.

Кроме того, администрация ТЦ поручила сократить число сотрудников в отделе и привести его в соответствие с занимаемой квадратурой. На одного человека должно приходиться не менее двух квадратных метров торговой площади. Ужесточается и выдача бейджей продавцам и мастерам первого и G этажей.

Напомним, уроженца Нигерии избили 2 июля возле ЦУМа. От тяжелых травм пострадавший умер в больнице.

Чрезвычайным происшествием возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который поручил найти подозреваемого в кратчайшие сроки.

У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.
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