8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-18.00 — отрезки улиц Термечикова, Захарьева, Л.Толстого;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо, Бердибаева, Эр-Тайлак, Абдрахманова);
- 9.00-17.00 — улица Бейшеналиева, 29а;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук, Мидина);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Хоперской, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Тоштук, Манасчы), переулок Геологический;
- 9.30-19.00 — 9-й микрорайон, 40, 42, 44, 46, 5, 5а, 5б, 7, 7а, детские сады № 111, 112, улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Ауэзова), улица Шопокова, 29.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кыш-Абад, Беш-Капа, Казак-Махаля, Чоок, Савай-Арык, Тажибай, Жаны-Кызылсуу, Фархад, Мачак, Гайрат, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Беш-Бадам, Он-Адыр, Талдык, Бекжар, Топтерек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Ылай-Талаа, Кара-Гуз, город Ош (улицы Садовая, Мичурина, Целинная, Айни, Айтиева, 78а, 78б, 78в, Тюлейкен, 21, 21а, 23, 23а).