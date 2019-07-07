8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-18.00 — отрезки улиц Термечикова, Захарьева, Л.Толстого;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо, Бердибаева, Эр-Тайлак, Абдрахманова);

9.00-17.00 — улица Бейшеналиева, 29а;

9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук, Мидина);

9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Хоперской, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Тоштук, Манасчы), переулок Геологический;

9.30-19.00 — 9-й микрорайон, 40, 42, 44, 46, 5, 5а, 5б, 7, 7а, детские сады № 111, 112, улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Ауэзова), улица Шопокова, 29.

2 Ошская область