Жителям домов в северной части Бишкека проведут центральную канализацию

Управление капитального строительства начало проведение магистральной канализационной сети в северной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, центральной канализацией охватят квартал, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Манаса, Васильева и Садааева. Общая протяженность сетей превысит шесть километров. Стоимость проекта — 15 миллионов сомов.

«К коммунальной сети подключат жителей более 10 улиц и переулков, среди которых Исанова, Боталиева, Можайская, Кокчетавская и другие. Также к магистральной канализации смогут подключиться жители южной части жилого массива «Ак-Босого», — отметили в мэрии.

Кроме того, сеть проведут в среднюю школу № 18 и детский сад № 41, расположенные в переулке Карагайском.