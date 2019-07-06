09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Жителям домов в северной части Бишкека проведут центральную канализацию

Управление капитального строительства начало проведение магистральной канализационной сети в северной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Читайте по теме
В жилмассиве «Чон-Арык» заканчивают строить канализацию
По ее данным, центральной канализацией охватят квартал, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Манаса, Васильева и Садааева. Общая протяженность сетей превысит шесть километров. Стоимость проекта — 15 миллионов сомов.

«К коммунальной сети подключат жителей более 10 улиц и переулков, среди которых Исанова, Боталиева, Можайская, Кокчетавская и другие. Также к магистральной канализации смогут подключиться жители южной части жилого массива «Ак-Босого», — отметили в мэрии.

Кроме того, сеть проведут в среднюю школу № 18 и детский сад № 41, расположенные в переулке Карагайском.
Ссылка:
просмотров: 736
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Чон-Арык» заканчивают строить канализацию
В Бишкеке упростили систему подключения к водоснабжению и канализации
В Бишкеке реконструируют канализационную насосную станцию
Цифра дня. В Бишкеке необходимо построить 600 километров канализации
Очистные сооружения Каракола не ремонтировались с советских времен
В Бишкеке женщина умерла в люке. Милиция выясняет причину
В Караколе замерз стояк канализации
Путешествие сточных вод
В Бишкеке от прорыва канализации пострадали не только предприниматели, но и жильцы дома №94а
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о&nbsp;провале замыслов Атамбаева. Заявление Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса