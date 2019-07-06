Жителям домов в северной части Бишкека проведут центральную канализацию

Управление капитального строительства начало проведение магистральной канализационной сети в северной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
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«К коммунальной сети подключат жителей более 10 улиц и переулков, среди которых Исанова, Боталиева, Можайская, Кокчетавская и другие. Также к магистральной канализации смогут подключиться жители южной части жилого массива «Ак-Босого», — отметили в мэрии.
Кроме того, сеть проведут в среднюю школу № 18 и детский сад № 41, расположенные в переулке Карагайском.