09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Реорганизация парка Чингиза Айтматова. В Бишкеке определили победителя конкурса

В Бишкеке определили победителя и призеров конкурса по реорганизации парка имени Чингиза Айтматова (Дубовый парк) с установкой памятника писателю. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Читайте по теме
В Бишкеке хотят реорганизовать Дубовый парк. В мэрии ждут предложений
По ее данным, творческие коллективы Бишкека представили 11 работ. В состав жюри вошли представители Бишкекглавархитектуры, союза архитекторов и другие.

По итогам голосования первое место заняла работа скульптора Азамата Абдраимова, второе — у Эмиля Турдалиева и третье — у Тамила Мамытова.

«Члены жюри рекомендовали первым трем победителям объединиться и продолжать работать вместе. Работа победителя будет вынесена на градостроительный совет», — отметили в мэрии.

Напомним, за первое место предусмотрен приз в 150 тысяч сомов, за второе 100 тысяч и за третье — 50 тысяч.

Бишкекглавархитектура объявила конкурс в начале марта. В нем могли принять участие проектные организации, творческие коллективы, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, иные юридические и физические лица. Отмечалось, что участники должны предложить варианты реорганизации парка, создания в нем комфортной городской зоны отдыха и определить место для установки памятника писателю. При этом сохранить другие скульптуры и композиции, их допустимо перенести в другое место. Памятник Чингизу Айтматову должен отражать выдающиеся качества личности и всемирно признанный литературный талант писателя, быть исполнен в реалистичной манере, иметь портретное сходство и соответствовать его образу. Победителей обещали наградить денежными призами. В апреле жюри признало конкурс несостоявшимся, и в конце апреля мэрия объявила его повторно.
Ссылка:
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекглавархитектура пригласила на практику студентов-дизайнеров
На въездах в Бишкек появятся новые стелы. Мэрия объявила конкурс эскизов
Мэрия вновь объявила конкурс на реорганизацию парка имени Чингиза Айтматова
Конкурс по реорганизации парка Айтматова не состоялся
В Бишкеке хотят реорганизовать Дубовый парк. В мэрии ждут предложений
О нелегитимной работе Бишкекглавархитектуры рассказали строители столицы
Смог в Бишкеке. В Бишкекском городском кенеше вспомнили о розе ветров
В вопросе с Бишкекглавархитектурой правительство нарушило ряд законов
Архитекторы уверены, что Бишкекглавархитектура не оправдала себя
Передачу Бишкекглавархитектуры Госстрою обсуждают депутаты БГК
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о&nbsp;провале замыслов Атамбаева. Заявление Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса