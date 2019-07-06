Реорганизация парка Чингиза Айтматова. В Бишкеке определили победителя конкурса

В Бишкеке определили победителя и призеров конкурса по реорганизации парка имени Чингиза Айтматова (Дубовый парк) с установкой памятника писателю. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее данным, творческие коллективы Бишкека представили 11 работ. В состав жюри вошли представители Бишкекглавархитектуры, союза архитекторов и другие.

По итогам голосования первое место заняла работа скульптора Азамата Абдраимова, второе — у Эмиля Турдалиева и третье — у Тамила Мамытова.

«Члены жюри рекомендовали первым трем победителям объединиться и продолжать работать вместе. Работа победителя будет вынесена на градостроительный совет», — отметили в мэрии.

Напомним, за первое место предусмотрен приз в 150 тысяч сомов, за второе 100 тысяч и за третье — 50 тысяч.

Бишкекглавархитектура объявила конкурс в начале марта. В нем могли принять участие проектные организации, творческие коллективы, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, иные юридические и физические лица. Отмечалось, что участники должны предложить варианты реорганизации парка, создания в нем комфортной городской зоны отдыха и определить место для установки памятника писателю. При этом сохранить другие скульптуры и композиции, их допустимо перенести в другое место. Памятник Чингизу Айтматову должен отражать выдающиеся качества личности и всемирно признанный литературный талант писателя, быть исполнен в реалистичной манере, иметь портретное сходство и соответствовать его образу. Победителей обещали наградить денежными призами. В апреле жюри признало конкурс несостоявшимся, и в конце апреля мэрия объявила его повторно.