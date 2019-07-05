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Общество

О чем просили женщины-предприниматели премьер-министра Кыргызстана

Женщины-предприниматели попросили Мухаммедкалыя Абылгазиева назначить одним из заместителей бизнес-омбудсмена женщину. Премьер-министр согласился.

Женщины также озвучили проблему с ипотечным кредитованием. «Да, ипотечное кредитование сейчас направлено только на бюджетников. Мы думаем включить в программу работников швейной отрасли», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев. 

Несколько рукодельниц выступили с просьбой оказать им финансовую поддержку. Предложено принять законопроект о ремесленничестве. Говорили также о дискриминации на рабочем месте.

«Женщинам закрыт доступ к экономическим ресурсам. Они часто сталкиваются с нелояльностью к семейным ролям», — сказала директор ОО «Агентство социальных технологий» Зульфия Кочорбаева.

Женщины-предприниматели также просят законодательно закрепить требование к гендерному составу в советах директоров компаний с государственной долей собственности. В перспективе распространить данное требование на все крупные предприятия, независимо от формы собственности. Кроме того, предложили образовать сектор по развитию женского предпринимательства в структуре Минэконома и оказать поддержку многодетным матерям и матерям-одиночкам, которые занимаются бизнесом. 
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