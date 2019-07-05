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Общество

Сорок процентов средств Гарантийного фонда получат женщины-предприниматели

Государственный гарантийный фонд 40 процентов средств выделит женщинам-предпринимателям. Об этом на национальной конференции «Женское предпринимательство» сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также обещал открыть в банках женскую линию кредитования с низкими процентами и выделить ссуды из грантовых средств.

«Мы намерены реализовать следующий этап проекта по развитию женского предпринимательства совместно с Азиатским банком развития. В казне есть $500 тысяч. Правительство готово ввести механизмы параллельного финансирования проекта», — отметил премьер.
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