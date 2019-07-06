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Общество

Цифра дня. 454 пациента приходится на одного врача в Кыргызстане

В Кыргызстане медико-санитарную помощь населению в 2018 году обеспечивали 14,1 тысячи врачей и 35,6 тысячи сотрудников среднего медицинского персонала. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, на 10 тысяч человек в стране приходится 22 врача и 56 сотрудников среднего медицинского персонала. Это значит, что на каждого врача приходит 454 пациента, а на средний медперсонал — 178 человек.

При этом на начало 2019 года самыми распространенными специальностями среди врачей в 2018 году являлись специалисты терапевтического (3,9 тысячи человек) и хирургического (2,3 тысячи) профиля, стоматологи (1,2 тысячи), акушеры-гинекологи (1,1 тысячи) и врачи педиатрического профиля (более 800 человек).
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