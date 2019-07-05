В Минобразования рассказали, кто может поступить в вузы вне конкурса

Победители и призеры республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI века — 2019» получили право на зачисление в вузы вне конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По ее данным, они могут быть зачислены на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса.

Наряду с сертификатом ОРТ победители и призеры должны предъявить диплом конкурса (1-е, 2-е или 3-е место).

В ведомстве напомнили, что конкурс проводился по следующим номинациям: новые теоретические разработки и модели; приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы; энергия и энергосберегающие технологии; информационные технологии и программирование; робототехника и автоматизированные технологии; астрономический турнир школьников; турнир по шахматам.

Список победителей и призеров конкурса размещен на сайте Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун».

Кроме того, предусмотрены целевые места для абитуриентов, проживающих на приграничных территориях.

Вместе с сертификатом ОРТ они должны предъявить направление органов местного самоуправления приграничных территорий на обучение по конкретной специальности и документ, подтверждающий наличие прописки в населенных пунктах, имеющих особый статус приграничных территорий (копия паспорта или справка из Государственной регистрационной службы КР).

«Целевые места для абитуриентов из приграничных территорий, имеющих особый статус, оставшиеся вакантными после третьего тура отбора и зачисления, по решению грантовой комиссии вуза в первую очередь предоставляются лицам, участвующим в конкурсе на региональные целевые места, при отсутствии таковых для абитуриентов, участвовавших в общем конкурсе», — сообщили в ведомстве.

Отметим, Министерство образования и науки установило пороговые баллы для зачисления абитуриентов: по основному тесту — 110 баллов, по предметным тестам — 60 баллов. К конкурсу допускаются на грантовые и контрактные места абитуриенты, получившие баллы выше порогового по основному и предметным тестам.

«Могут допускаться абитуриенты, имеющие пороговый балл только по основному тесту, но приоритетным правом на зачисление имеют абитуриенты, имеющие также необходимые баллы по предметным тестам (кроме медицинских специальностей)», — отметили в ведомстве.

Напомним, на 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана.