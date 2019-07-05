Женщины-предприниматели просят открыть им доступ к финансовым ресурсам

Предприниматели-женщины просят открыть им доступ к финансовым ресурсам. Об этом журналистам сообщила представитель общественной организации «Курак» Айжан Чыныбаева.

По ее словам, финансовые институты Кыргызстана допускают дискриминацию при кредитовании.

«У наших банков высокие процентные ставки. Они также не выдают кредиты начинающим предпринимателям-женщинам. Есть моменты, когда отказываются выдавать займы женщинам в возрасте», — заявила Айжан Чыныбаева.

В национальной конференции «Женское предпринимательство» принимают участие 400 представителей. Ее цель — выявить проблемы в этом секторе, снять барьеры, снизить риски, а также найти механизмы, инструменты и ресурсы для развития женского бизнеса.