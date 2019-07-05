15:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Женщины-предприниматели просят открыть им доступ к финансовым ресурсам

Предприниматели-женщины просят открыть им доступ к финансовым ресурсам. Об этом журналистам сообщила представитель общественной организации «Курак» Айжан Чыныбаева.

По ее словам, финансовые институты Кыргызстана допускают дискриминацию при кредитовании.

«У наших банков высокие процентные ставки. Они также не выдают кредиты начинающим предпринимателям-женщинам. Есть моменты, когда отказываются выдавать займы женщинам в возрасте», — заявила Айжан Чыныбаева.

В национальной конференции «Женское предпринимательство» принимают участие 400 представителей. Ее цель — выявить проблемы в этом секторе, снять барьеры, снизить риски, а также найти механизмы, инструменты и ресурсы для развития женского бизнеса.
Ссылка:
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Четвертый марш за равные права и возможности прошел в Бишкеке. Как это было
Женщин в Кыргызстане немного больше мужчин, и живут они в сельской местности
Гуляим Айылчы об особенностях кыргызского феминизма и стереотипах общества
Правительство не всегда понимает потребности малого и среднего бизнеса
Студентка из Кыргызстана вошла в список «100 влиятельных и вдохновляющих женщин»
МВД констатирует увеличение числа кыргызстанок в экстремистских организациях
Как сельские женщины Джалал-Абадской области строят бизнес и развивают регионы
Необразованные женщины. Подсчитан ущерб глобальной экономики из-за них
Названа десятка самых опасных стран для женщин
В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Бизнес
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; торжественно встретили новый рейс Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа В аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс Шарджа — Бишкек — Шарджа
Отвечало&nbsp;ли Минэнерго &laquo;Электрическим станциям&raquo;? Об&nbsp;этом спорили на&nbsp;суде по&nbsp;ТЭЦ Отвечало ли Минэнерго «Электрическим станциям»? Об этом спорили на суде по ТЭЦ
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах