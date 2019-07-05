Сотрудники загса пожаловались омбудсмену на дискриминацию

Сотрудники загса массово пожаловались омбудсмену Токону Мамытову на дискриминацию со стороны руководства по оплате их труда. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

К омбудсмену обратились 126 работников отделов загса департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе с просьбой защитить от неправовой реорганизации и оградить от давления руководства.

Токон Мамытов попросил премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения ситуации и провести функциональный анализ работы ведомства.

Инцидент рассмотрит Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.