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Общество

Сотрудники загса пожаловались омбудсмену на дискриминацию

Сотрудники загса массово пожаловались омбудсмену Токону Мамытову на дискриминацию со стороны руководства по оплате их труда. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

К омбудсмену обратились 126 работников отделов загса департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе с просьбой защитить от неправовой реорганизации и оградить от давления руководства.

Токон Мамытов попросил премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения ситуации и провести функциональный анализ работы ведомства.

Инцидент рассмотрит Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.
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