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Общество

Суд над экс-мэрами. Прокуроры просят продлить меру пресечения обвиняемым

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что необходимо решить вопрос о мере пресечения.

Прокуроры просили продлить подсудимым меру пресечения на два месяца.

Адвокаты выступили против. По мнению юристов, оснований для продления срока содержания под стражей нет.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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