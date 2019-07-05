Убийство прокурора в Баткене. Родителей обвиняемого выслушал президент

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Читайте по теме Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали

Сестра подсудимого Дамира Калыкова рассказала 24.kg, что их родителей принял президент Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в Баткенскую область.

По ее словам, глава государства выслушал о беспорядке в суде и пообещал взять вопрос под контроль.

«Моему брату необходимо обеспечить доступ к справедливому и объективному правосудию. Родители сказали президенту, что Мелиса просто оговорили и пытали, намереваясь выбить признательные показания», — сказала Дамира Калыкова.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.