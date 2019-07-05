Убийство прокурора в Баткене. Родителей обвиняемого выслушал президент

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.
Сестра подсудимого Дамира Калыкова рассказала 24.kg, что их родителей принял президент Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в Баткенскую область.
По ее словам, глава государства выслушал о беспорядке в суде и пообещал взять вопрос под контроль.
«Моему брату необходимо обеспечить доступ к справедливому и объективному правосудию. Родители сказали президенту, что Мелиса просто оговорили и пытали, намереваясь выбить признательные показания», — сказала Дамира Калыкова.
Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.