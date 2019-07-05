12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство прокурора в Баткене. Родителей обвиняемого выслушал президент

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Читайте по теме
Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали
Каждое заседание заканчивается потасовками между родственниками обвиняемого Мелиса Калыкова и убитого прокурора.

Сестра подсудимого Дамира Калыкова рассказала 24.kg, что их родителей принял президент Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в Баткенскую область.

По ее словам, глава государства выслушал о беспорядке в суде и пообещал взять вопрос под контроль.

«Моему брату необходимо обеспечить доступ к справедливому и объективному правосудию. Родители сказали президенту, что Мелиса просто оговорили и пытали, намереваясь выбить признательные показания», — сказала Дамира Калыкова.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.
Ссылка:
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
ЧП на Иссык-Куле. Подозреваемый отпустил заложницу, она вернулась в лагерь
ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности
На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял женщину в заложники
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. Преступление связывают с коммерцией
Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты
Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!