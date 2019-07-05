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Общество

В Бишкеке «Тазалык» моет и дезинфицирует мусорные контейнеры

Сотрудники «Тазалыка» проводят дезинфекцию и мойку мусорных контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, уже помыты и продезинфицированы около 800 контейнеров в Ленинском, Свердловском и Первомайском районах.

«Сначала контейнеры промывают водой и моющими средствами, затем внутри обрабатывают хлоркой. Всего запланировано помыть и продезинфицировать около четырех тысяч контейнеров», — отметили в мэрии.

Кроме того, сотрудники предприятия покрасят баки, поскольку часто мусор внутри них поджигают и контейнеры почернели.
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