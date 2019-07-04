После пожара мать-одиночка с тремя детьми осталась на улице. Нужна помощь

После пожара мать-одиночка и ее трое детей остались на улице. Женщина просит помощи. Видеобращение размещено в социальной сети Facebook.

Ольга Евсюкова и ее дети проживают в Токмаке. Во время пожара сгорел дом и все, что в нем было.

«Пожар произошел 2 июля, когда я была на работе. Документы сгорели. Нам сейчас негде жить, родственников, близких, которые могли бы помочь, нет», — рассказала она.

Женщина просит помочь в восстановлении дома, а также одеждой, мебелью, продуктами.

Связаться с Ольгой Евсюковой можно по номеру 0558385735.