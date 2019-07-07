Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну

Лето в разгаре. Депутаты Жогорку Кенеша ушли на каникулы, и кыргызстанцы было собрались привычно расслабиться. Ведь политический бомонд летом тоже берет обычно отпуск. Но не в этот раз. Главный возмутитель спокойствия Алмазбек Атамбаев находится в селе Кой-Таш и ежевечерне делает заявления. Бывшему президенту страны покой только снится. Он продолжает уверять общественность, что о многих безобразиях не знал, что ему не докладывали о грубых нарушениях законов и Конституции, что он ошибался в людях, его окружавших.

В Кой-Таше каждый день находится около 200 человек. Почему они не работают, кто кормит их семьи и сколько продолжится это праздношатание, пока непонятно.

«Белый дом» набрал в рот воды и безмолвствует. Несмотря на порой откровенно антиконституционные реплики Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства спустя почти два года вдруг усомнился в легитимности Сооронбая Жээнбекова, которого сам и привел к власти. И заявил, что окажет сопротивление при задержании и продолжит митинги, требуя отставки своего преемника.

В Кой-Таше с журналистами пообщался и экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов. Он загадочно произнес фразу о том, что президент и парламент могут недоработать свой срок.

В эти дни в эпицентре событий появился и экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев. Сказал, что приехал к хозяину дома с поддержкой.

Эмоции, наполнившие село, отдают пока легкой степенью агрессии. Но этого хватило для того, чтобы Госдеп предостерег граждан США от посещения села Кой-Таш. Американцам рекомендуется избегать также поездок в районы к югу от водохранилища в селе Кок-Джар и к востоку от села Чон-Таш. Сотрудникам правительственных структур Штатов вовсе запрещено ездить в эти населенные пункты.

3 июля в Бишкеке у здания «Форума» состоялся митинг сторонников бывшего президента. Он собрал всего около 2 тысяч человек. Ничего нового на акции не заявлено. Алмазбеку Атамбаеву надо брать тайм-аут — одни и те же реплики уже у большинства вызывают либо смех, либо раздражение.

А в Первомайском районном суде столицы начался процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате. Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Эти политизированные будни вовсе не затмили отличной новости: кыргызстанцы триумфально выступили на открытом Кубке Азии по таэквондо ITF.

Турнир прошел 29-30 июня в Чолпон-Ате. Участвовали более 300 бойцов из 15 стран. Медали разыгрывались в восьми возрастных группах в разделах «тули» и «спарринг».

Сборная КР победила в командном зачете. У нее 183 золотые, 114 серебряных и 135 бронзовых наград.

Кстати, Духовное управление мусульман Кыргызстана назвало предварительную дату Курман айта. По их данным, он пройдет либо 10, либо 11 августа. Точная дата будет известна после 6 августа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Отечественная история с уникальными фактами

Кыргызстан нередко называют уникальной страной в Центральной Азии. События последних двух недель лишний раз доказывают это. КР — единственная республика в регионе, где сменились четыре президента. Только в Кыргызстане страной, пусть и непродолжительное время, руководила женщина — президент переходного периода Роза Отунбаева. Два бывших лидера вынуждены были бежать из государства и просить политического убежища.

И только в КР нет ни одного экс-президента. Журналист Махинур Ниязова решила напомнить, как и когда лишали статуса экс-президента и неприкосновенности бывших. Подробнее в статье «Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР».

Лето, жарко, политическая жизнь кипит

Бывший лидер партии «Республика» решил предпринять еще одну попытку вернуться на родину. Об этом стало известно после того, как в Москву, где последние годы проживает опальный политик, отправились два депутата Жогорку Кенеша. Канатбек Исаев и Торобай Зулпукаров встретились с Омурбеком Бабановым, который заявил, что готов вернуться в Бишкек уже этим летом. Подробнее в новости «Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан».

Экономика в коридоре рисков. Что нам советует МВФ

Миссия Международного валютного фонда в штатном графике промониторила ситуацию в Кыргызстане. Эксперты ожидают, что в этом году рост экономики республики будет умеренно увеличиваться благодаря производству золота и фискальной экспансии и достигнет уровня 4 процентов в среднесрочной перспективе. Тем не менее риски снижаются в основном из-за влияния торговой напряженности на региональную экономическую среду. Экономика все еще остается уязвимой для внешних шоков, и наблюдается снижение рисков. По прогнозам МВФ, в 2019-м ВВП страны вырастет на 3,8 процента, но уже в 2020 году рост экономики замедлится до 3,4 процента. Какие советы дал чиновникам МВФ, читайте в материале экономического обозревателя Татьяны Кудрявцевой «Проблемный банк, госдолг, бедность. Какие рекомендации дал МВФ Кыргызстану».

Это обязан прочитать каждый родитель

Медики Кыргызстана не первый год бьют тревогу, отмечая широкое распространение синтетических наркотиков.

Психоактивные вещества (ПАВ) уже давно стали доступным средством для подростков страны. По словам врачей, экстази из-за дороговизны попадаются редко, а вот спайсы приобрести легко. Тем более те, которые идут на порошке, напыляются на «траву» и дозу которых невозможно отрегулировать. Порой даже первая затяжка может привести к смерти.

Врач-психиатр Республиканского центра наркологии Ирина Алымкулова и корреспондент Жазгуль Масалиева обсудили актуальную тему. Читайте советы специалиста в материале «Новые наркотики. Как понять, что ребенок подсел на спайсы или экстази».

Почему милиция унижает изнасилованных девочек?

Тема насилия по-прежнему в Кыргызстане актуальна. Женщину изнасиловали, избили или отобрали детей? «Значит, сама виновата!» — именно такой ответ зачастую слышат пострадавшие. На днях президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что защита детей от насилия — основная обязанность правительства и местных властей. Он считает, что в республике неплохие показатели по защите детей. Однако печальная статистика правозащитников и истории вопиющих нарушений прав жертв насилия говорят об обратном.

Журналист Анастасия Бенгард выслушала несколько историй долгой борьбы за справедливость и с нарушением прав жертв насилия со стороны правоохранительных органов и судов. Читайте материал «Следователи унижали изнасилованную 13-летнюю девочку. Как защищают жертв насилия».

Про палестинца, которого обожают кыргызстанцы

Али Айоуба знают многие жители нашей страны. Это удивительный человек. Он приехал в Кыргызстан в 2010 году, чтобы возглавить филиал международного гуманитарного общества «Хьюман эппиел интернэшнл» (Human Appeal International U.A.E.). До этого работал в Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, России... Последнее государство стало практически родным. Здесь окончил вуз, женился и прожил много лет.

Корреспонденту Марии Орловой он рассказал, чем восхищают его Кыргызстан и наши соотечественники. Подробнее в интервью «Араба Али Айоуба поразили щедрость кыргызов и желание накормить гостя».

Красота глазами читателей

Читатели продолжают делиться своими впечатлениями от поездок по стране и присылают фото красоты, которая не может не восхищать. Сегодня мы любуемся суровой красотой ущелий Кыргызстана.

Зачастую, чтобы отдохнуть от рабочей недели и набраться новых впечатлений, жителям республики далеко уезжать нет необходимости. Всегда можно поехать в горы. И, даже не забираясь слишком далеко, вы можете увидеть много прекрасного и получить заряд энергии на многие дни вперед. Полюбуйтесь и вы — «Мгновения жизни. Суровая красота ущелий Кыргызстана».

О чиновнике, которого «прославила» супруга

В конце 2018 года работа департамента регистрации транспортных средств и водительского состава была парализована. Незадолго до этого ГП «Инфоком» запустило новую систему, которая дала сбой.

Благо в правительстве проблему признали, так же как коррупцию и бюрократическую волокиту. Но, вместо того чтобы навести порядок в существующей структуре, создали новую. Госучреждение «Унаа» теперь занимается выдачей государственных регистрационных номеров, регистрацией и перерегистрацией машин, обучением водителей и выдачей водительских удостоверений.

Что известно о руководителе новой структуры — бывшем сотруднике правоохранительных органов, читайте в материале Юлии Костенко «ГУ «Унаа» возглавил Алымжан Козубаев. Что о нем известно».

Про топ инициатив, которые нас насмешили и испугали

Очень насыщенными стали последние рабочие дни и для членов Жогорку Кенеша. Перед уходом на каникулы в парламенте порой было очень жарко. Депутаты разобрали «семейное дело» в «КТ Мобайл», лишили статуса экс-президента и неприкосновенности Алмазбека Атамбаева, а профильный комитет поддержал в первом чтении законопроект о запрете добычи урана.

Однако не только вопросы государственной важности терзали депутатские умы. Не обошлось, как обычно, без забавных и странных инициатив. Журналист Дарья Подольская представляет топ предложений, которые насмешили, а то и напугали избирателей. Читайте подробнее статью «Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на каникулы».

Возврат доверенности на авто. Зачем?

ГУОБДД МВД Кыргызстана предлагает временно ввести доверенность на управление транспортными средствами. Предложение обусловлено многочисленными жалобами автомобилистов, получающих штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые они не совершали.

Доверенности отменили в июле 2012 года. Решение принимал тогда еще премьер-министр Омурбек Бабанов. Так он пытался бороться с коррупционными схемами.

24.kg попыталось выяснить, чем руководствуется МВД, возвращая доверенности. Подробнее в статье «Зачем ГУОБДД старый чапан? Неразбериха с доверенностями на транспорт».