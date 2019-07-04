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Общество

Азимбек Бекназаров прокомментировал назначение сына в аппарат президента

Бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров прокомментировал 24.kg назначение своего сына в аппарат президента.

По его словам, Руслан Бекназаров самостоятельный человек и строит свою карьеру, опираясь только на собственные силы.

«Это больше всего его заслуга. Он проработал в разных сферах, набираясь опыта. Избирался в айыл окмоту только с третьей попытки», — сообщил Азимбек Бекназаров.

Отметим, Азимбек Бекназаров ранее сообщил, что отказывается от встречи с Сооронбаем Жээнбековым, так как намерен с ним обсудить только вопрос конституционной реформы.

Сегодня стало известно, что Руслан Бекназаров назначен экспертом в аппарат главы государства. 
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