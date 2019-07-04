13:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Нет политической подоплеки. Алга Кылычев проходит по делу свидетелем

Члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП в качестве свидетеля, уточнили в правоохранительных органах. 

Читайте по теме
Члена народного штаба Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГСБЭП

Как сообщили 24.kg, Алга Кылычев должен явиться в следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.

«Он вызван на допрос в качестве свидетеля, никакой политической подоплеки в деле нет. Уголовное дело возбуждено в начале этого года по факту злоупотребления должностным положением в ГП «Дан», — заявили редакции.

Пресс-служба ГСБЭП недоступна для комментариев.

Напомним, что сегодня члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку экс-президента Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП в рамках возбужденного уголовного дела.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Члена народного штаба Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГСБЭП
Герой апрельской революции намерен судиться с журналистами
Герой апрельской революции подал в суд на активиста и требует 70 миллионов сомов
Популярные новости
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в&nbsp;отставку и&nbsp;перешел на&nbsp;сторону Атамбаева Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка