Нет политической подоплеки. Алга Кылычев проходит по делу свидетелем

Члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП в качестве свидетеля, уточнили в правоохранительных органах.

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Как сообщили 24.kg, Алга Кылычев должен явиться в следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.

«Он вызван на допрос в качестве свидетеля, никакой политической подоплеки в деле нет. Уголовное дело возбуждено в начале этого года по факту злоупотребления должностным положением в ГП «Дан», — заявили редакции.

Пресс-служба ГСБЭП недоступна для комментариев.

Напомним, что сегодня члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку экс-президента Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП в рамках возбужденного уголовного дела.