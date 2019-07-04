В Кыргызстане выступит всемирно известный джазовый певец Рональд Бэйкер

Известный джазовый певец и трубач из США Рональд Бэйкер даст в Кыргызстане два концерта. Об этом 24.kg рассказала президент общественного фонда Prima Виктория Юртаева.

По ее словам, концерты пройдут в Бишкеке (14 июля) и Чолпон-Ате (17 июля).

«Это второй концерт Рональда Бэйкера, который наш фонд организовывает в нашей республике. Во время прошлого, осенью 2018 года, публика долго не хотела отпускать его со сцены», — отметила Виктория Юртаева.

Она заметила, что Рональд Бэйкер до Кыргызстана выступит в Ереване и Москве. «Его продюсер связался с нами, сказал о туре, что будет недалеко от Бишкека. Конечно же, мы ухватились за возможность пригласить его снова к нам», — подчеркнула президент ОФ.

За плечами Рональда Бэйкера семь сольных альбомов, занимающих в мировых чартах место «Лучших альбомов современного джаза», и выступления на самых известных джазовых фестивалях, таких как Фестиваль джаза в Монреале, Нью-Джерси, Марчиаке, Монтре, Festival de Jazz d’Orléans и многих других.

Рональд Бэйкер играет и поет в лучших джазовых традициях, с изысканным чувством и замечательным размахом. Его концерты отличаются оглушительной энергетикой и эмоциональным посылом. Рональда Бэйкера называют уникальным джазовым певцом, последователем великого Нэта Кинга Коула. По заслугам оценен и талант трубача. Его называют преемником традиции Клиффорда Брауна и Диззи Гиллеспи.

Вместе с музыкантом выступят пианист Алексей Черемизов из Санкт-Петербурга, басист Эльдияр Бакчиев и барабанщик Бакыт Жумагулов.

Стоимость билета — 1,5 тысячи сомов.

Дополнительная информация по телефонам: +996770787674, +996558704904.