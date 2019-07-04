Казахстан ограничит движение автомобилей с кыргызскими номерами

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о планируемом запрете на использование авто с иностранными номерами в республике. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

«Много жалоб на машины, зарегистрированные на территории Армении, Кыргызстана и России, которые нарушают Правила дорожного движения. В отношении автовладельцев с номерами из соседних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транспорт на территории Казахстана не зарегистрирован. Они занимаются предпринимательской деятельностью — перевозят пассажиров. Мы предлагаем ввести ограничение и обязательную временную регистрацию таких автомобилей, ввозимых в нашу республику для эксплуатации более чем на 10 суток. Если он транзитный, он может в течение 10 суток пересечь территорию государства. После 10 суток транспорт подлежит временной регистрации. А также ввести запрет на использование гражданами Республики Казахстан таких транспортных средств при оказании услуг при перевозке пассажиров, багажа и грузов», — заявил Ерлан Тургумбаев.

В Комитете административной полиции сказали, что на сегодня вопрос введения обязательной временной регистрациии транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Евразийского экономического союза, эксплуатирующихся длительное время на территории Казахстана, проходит стадию обсуждения со всеми государственными органами и общественными объединениями. При этом для его реализации необходимо внесение дополнений и изменений в закон о дорожном движении.

«В случае принятия положительного решения вопрос будет внесен на рассмотрение в парламент РК в рамках текущей или планируемой законопроектной деятельности. Ранее сообщалось, что казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами», — говорится в сообщении.