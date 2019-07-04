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Общество

Когда не любишь фотографироваться. Как слон ударил девушку хоботом

В Замбии слон внезапно напал на девушку, когда она попыталась запечатлеть встречу с ним на телефон. Видеозаписью происшествия заинтересовалось издание Daily Mail.

Туристы из США стояли перед небольшим барьером, за которым находился африканский слон. Когда он протянул хобот, молодые люди улыбнулись и погладили его. Одна из девушек достала телефон, чтобы сделать запоминающийся кадр. В этот момент животное медленно отвело хобот и через несколько мгновений толкнуло им туристку. Удар был настолько сильный, что она упала в руки стоящего за ней парня.

После этого слон потянулся к телефону, лежащему на земле, и один из туристов закричал. Однако автор ролика успел поднять устройство, оказавшись в опасной близости от млекопитающего. На последних кадрах ролика слон машет ушами и двигает мощным хоботом, средний вес которого у представителей его вида составляет около 130 килограммов.
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