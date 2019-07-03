Погранслужба: Члену СДПК никто не запрещал выезжать из страны

Информация о том, что Темирлану Султанбекову якобы запретили выезд из Кыргызстана, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе КР.

Уточняется, что Темирлан Султанбеков не имеет каких-либо ограничений на право пересечения государственной границы Кыргызстана.

«ГПС КР призывает воздержаться от распространения фальшивой либо намеренно искаженной информации», — сообщили в ГПС.

Отметим, что сегодня на митинге сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что члену партии Темирлану Султанбекову запрещен выезд из страны.

Напомним, Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.