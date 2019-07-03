Алмазбек Атамбаев Сооронбаю Жээнбекову: Одумайся!

«Игра с огнем плохо кончится», — заявил сегодня на митинге бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По словам бывшего главы государства, он уже сейчас останавливает некоторых людей.

«Я останавливаю их. Что будет, если люди пострадают? Может быть, и Кыргызстан разделится. Одумайся! Мне не нужна власть. Даже если эта власть сменится, я не пойду никуда. Если так будет продолжаться, эта власть не будет долго сидеть. Сами смотрите, что делается. Нужны новые лидеры, чистые люди должны прийти к власти», — сказал Алмазбек Атамбаев.