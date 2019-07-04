Минздрав хочет вернуть участок в центре Бишкека для клинической базы Медакадемии

Министерство здравоохранения хочет вернуть участок в центре Бишкека и построить на нем клиническую базу при Кыргызской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, участок по улице Ново-Советской (ныне улица Байтика Баатыра, 1) размером 5,07 гектара для строительства психоневрологической больницы на территории клинического городка отведен Министерству здравоохранения Исполнительным комитетом Фрунзенского городского Совета депутатов трудящихся Киргизской ССР в 1960 году.

В 2010 году правительство КР поручило Республиканскому центру психического здоровья выделить и передать земельный участок площадью 1,5 гектара Министерству внутренних дел для строительства медицинского центра.

Построить объект должно было ЗАО «Инкомполис», взамен компания должна была получить в счет оплаты здания и сооружения Республиканского госпиталя и поликлиники Министерства внутренних дел, расположенные на улице Московской, 102 с прилегающей территорией 0,31 гектара.

«Однако из распоряжения выполнен только один пункт, касающийся передачи земельного участка. Какого-либо строительства ЗАО «Инкомполис» не осуществлено. В этой части распоряжение не исполнено», — сообщается в документе.

При этом в настоящее время КГМА в срочном порядке требуется земельный участок для строительства клинической базы. Ее создание планируется за счет собственных средств и привлекаемых источников, что не повлияет на расходную часть республиканского бюджета.

Напомним, ранее Минздрав вынес на обсуждение проект постановления о возврате другого участка, находящегося в этом же районе и переданного в арендное пользование.