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Общество

Более 100 миллионов сомов потребуется на замену насосов ТЭЦ Бишкека

Более 100 миллионов сомов потребуется на замену насосов ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил портал госзакупок.

ОАО «Электрические станции» заложило на замену насосов турбинного цеха 101 миллион 436,7 тысячи сомов.

Напомним, авария на ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 года произошла из-за того, что один из насосов не дал необходимого объема воды, и это повлекло другие мелкие поломки. В результате значительного снижения температурного режима теплоснабжения в дни понижения температуры воздуха большая часть Бишкека осталась без тепла.

Однако в компании замену насосов не связывают с аварией. «Закупаемые насосы необходимы для замены выработавших свой срок в турбинном цехе. Отношения к аварии не имеют», — пояснили в «Электрических станциях».
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