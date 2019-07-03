4 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Л.Толстого, Оберон, Дордой, Исакеева, Тоо-Ашуу), улица Усенбаева, 3, проспект Ч.Айтматова, улицы Медерова, Пожарского, Горького, Минина;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, переулок Рабочий), «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Полевая), «Арча-Бешик» (улицы Куйукова, Абдылдаева, Жылга-Сай, Мамыра, Кара-Коо, Шабдан), «Салам-Алик» (улицы Жерге-Тал, Кокчетавская, Эркин-Сай, Кызыл-Алма), отрезки улиц Алыбаева, Маликова;
- 9.30-19.00 — отрезок улицы Алма-Атинской;
- 9.00-19.00 — «Нижний Токольдош»;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева, улица Бейшеналиевой, 31;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Киевской, Эркиндик, Раззакова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Советская, Чернышевского, Токтогула, Пушкина), Васильевка, Садовое (улицы Проектируемая, 8 Марта, Учхозская, Новостройка, район ГЭС-3), Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Киргизская, Панфилова, переулок Заводской), Кок-Джар (улица Кок-Джарская), жилмассив «Торт-Куль» (улицы Карагул Акмата, Мадиева, Конур Осмона, Эгинбаева);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улица Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Пушкина, Фрунзе), Новопавловка (улицы Крупской, Северная, Заводской, Досиева, Алимжан-Ата);
- 10.00-17.00 — села Жыламыш (улицы Байтору, Нуркан, Жыламыш, Школьная), Белек (улица Ленина);
- 12.00-16.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Школьная), Учкун (улицы Береговая, Пионерская, Осмонбека);
- 8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская), город Кара-Балта (улицы Первомайская, Агрономическая, Учительская, Кожомбердиева, Красноармейская, Коммунистическая, 16, 18, 20, 22, 24, Бейшеналиевой, 2, 4, 6, 8, 10, Мира, 7, 9, 11, 13, Ленина, 15, 17, 19, 21);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улица Эшпая), Нижний Ичке-Суу (улица Болоболаева), Социалчи, Интернациональное, город Кант (1-й микрорайон, улицы Сакибаева, Зеленая, Л.Тостого, Ломоносова, Советская, Абдыша Чекирова).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — город Балыкчи (микрорайон «Сон-Кол», улицы Гагарина, Ананьева).