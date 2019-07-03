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Общество

Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Собравшиеся требуют отставки президента

У здания «Форума» сегодня проходит антиправительственный митинг, который инициировали в партии СДПК. К сторонникам вышел бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

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Перед собравшимися выступила депутат Ирина Карамушкина. Она призвала общество не делиться, а истинным лидером оппозиции назвала Алмазбека Атамбаева.

«Мы должны быть единой, сплоченной семьей. Иначе за каждым из вас придут. Мы выступаем за законность, за прозрачную и честную власть. Мы не позволим вернуться семейно-клановому правлению. Не за это гибли наши ребята 7 апреля 2010 года. Мы не хотели выходить на митинг, но власть не оставляет нам выбора. Это не народная власть. Мы должны снести эту клановую систему. Мы власть в покое не оставим. Мы вернем страну в правовое русло», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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